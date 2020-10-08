لبنان | خضر: الجيش أوقف 14 شخصاً بحوزتهم أسلحة وذخائر في حربتا

محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر
أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر “تويتر” أن وحدات الجيش المنتشرة في بعلبك الهرمل نفذت تدابير وإجراءات أمنية، حيث أوقفت 14 شخصاً كانوا يتنقلون في سيارتين في منطقة سهل حربتا- البقاع الشمالي وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر. تمت مصادرة الأسلحة والسيارتين وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة”.
واعتبر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر سابقاً أن ما يحصل في بعلبك خطير للغاية ومسيء لبعلبك الهرمل ولأهلها.
وقال عبر “تويتر”، “رهاننا على الجيش اللبناني الذي أرسل تعزيزاته اليوم الى المنطقة، ويقوم بالانتشار في هذه الأثناء للقيام بكل ما يلزم لسحب فتيل الفتنة وبسط الأمن وتوقيف الخارجين عن القانون.”
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عدداً كبيراً من المسلحين في قضاء بعلبك، حيث تداول الناشطون انهم من عشيرة آل جعفر أقاموا صباح اليوم عددا من الحواجز الظرفية والمتنقلة، دققوا في هويات المارة في ظل غياب الدولة.
ما يحصل في قضاء بعلبك يشير الى حرب عشائرية لا هوادة فيها على مرأى القوى الأمنية والجيش وذلك على خلفية ثأر وخلافات عشائرية بين ال جعفر وال شمص.
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