لبنان | جعجع: لولا وجودنا في البرلمان لكانت مرت مؤامرة قانون الانتخاب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”:”برسم المزايدين لولا وجودنا في المجلس النيابي لكانت مرت بالأمس مؤامرة قانون الانتخاب”.

في سياق متصل، أكد رئيس لجنة الادارة والعدل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان ان الأولوية اليوم هي لمعالجة المشاكل التي تهم الناس وتشكيل حكومة من اختصاصيين وذات مهمة محددة وفيها مداورة.

واعتبر عدوان من مجلس النواب أنه بعد جهد طويل استعطنا تصحيح التمثيل الذي عانينا منه في المجلس النيابي على مدى سنوات في قانون الانتخابات ونحن مع الإبقاء على هذا القانون ونحن نطالب بانتخابات مبكرة على هذا القانون.

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وقال، “موقفنا واضح بأن الأولوية الأولى لتشكيل حكومة ذات مهمة محددة وبعد التشكيل الأولوية لمعالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية وبعدها القيام بإصلاحات سريعة لتنفيذ الخطة الحكومية للنهوض بوضع الدولة”.

وأضاف، “فوجئنا بطرح جديد حول إنشاء مجلس الشيوخ ويتم طرح تغييرات جوهرية على النظام في حين أن دستورنا واضح”.

وشدد عدوان على أن هذه الأولويات كل الناس تريدها ومع ذلك من مهام الحكومة التحضير لانتخابات نيابية على القانون الحالي.