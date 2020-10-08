لبنان | مصلحة الليطاني: انهاء تنظيف مقاطع من مجرى النهر في المناطق المعرضة للفيضان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها “انهت اشغال تنظيف مقاطع من مجرى نهر الليطاني والبردوني في المناطق المعرضة للفيضان، ضمن الامكانات المتوافرة لديها، لتفادي الفيضان في موسم المتساقطات على الشكل التالي:

– اشغال تنظيف مقاطع من مجرى نهر الليطاني بطول حوالي 6 كلم من نطاق بر الياس

و زحلة.

– اشغال تنظيف مقاطع من مجرى نهري الليطاني البردوني بطول حوالي 2 كلم من نطاق

بر الياس و زحلة.

– اشغال تنظيف مقاطع من مجرى نهر البردوني بطول حوالي 2 كلم في نطاق مدينة زحلة.

– اشغال اشراف وتنظيف مقاطع من مجرى نهر الليطاني بطول حوالى 1,5 كلم في نطاق بلدة تمنين التحتا”.

واشارت الى ان “تنظيف مجاري الانهر هو ليس من مهامها ولا من صلاحياتها، الا انها و نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ولتفادي فيضان مجرى النهر قد اتخذت هذه الاجراءات”، لافتة الى انه “بناء على طلبها قد عمم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي على كل البلديات في محافظتي البقاع و بعلبك الهرمل ضرورة تنظيف مقاطع النهر الواقع في نطاقها”.