لبنان | الأسمر: رفع الدعم عن الدواء يُضاعف الأسعار 4 مرّات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

أكد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن رفع الدعم عن الدواء سيؤدّي إلى انهيار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وسيُضاعف الأسعار 4 مرّات وقد تبلّغنا بأنّ مصرف لبنان سيقوم برفع الدعم بعد شهرين.

واعتبر الأسمر أن رفع الدعم عن المحروقات سيؤدّي بنا إلى كارثة محتّمة وبرفع الدعم عن القمح تصبح لقمة الفقير بخطر وستتضاعف أسعار الخبز ولا نرى أثراً للسلة الغذائية الفضفاضة في الواقع.

وسأل: “مَن ستشمل البطاقة التموينيّة؟ وعلى مَن ستُوزّع؟ لنا تجارب عمل فيها على أساس الزبائنيّة والمحسوبيّات و”شو عملتوا بالشعب اللبناني”؟.

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واعتبر الأسمر أن البلد لا يُدار بحكومات متعاقبة بل بحكومة خفيّة أبطالها كبار التجار والمصارف وحيتان المال وقد أدت بالبلد إلى الإفلاس بسبب سياسات خاطئة.

ورأى أننا “نحن مع مبدأ المحاسبة الجنائية لمحاسبة المسؤولين عن الخراب الذي وصلنا إليه ومن هنا تبدأ قيامة الدولة اللبنانية”.

وكشف الأسمر أن هناك اتجاه لرفع الدولار الطبي ومن سيدفع الفرق؟ أدعو نقابة أصحاب المستشفيات لأن يكون لها حسّ تكافل وتضامن للتقيّد بتسعيرة الضمان.

وعن موضوع تشكيل الحكومة، قال الأسمر: “نعم لحكومة متوازنة بالكفاءات مؤلّفة من وزراء يستخدمون الوزارات كمنصات للخدمة العامة وليس الخاصة والحكومة تمهّد لإستقرار إقتصادي نحن بحاجة إليه ولا لرفع الدعم عن السلع الأساسية والقمح والمحروقات والأدوية ولا لمصادرة أموال المودعين ولا لبيع ممتلكات الدولة”.