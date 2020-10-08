لبنان | لجنة الازمات في قضاء الكورة: 11 حالة ايجابية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 11:15 صباحاً - منذ 3 دقائق

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، عن” تسجيل 11 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :

– فيع: 1

– راسمسقا: 1

– دده: 2

– أميون: 2

– رشدبين: 1

– بصرما: 1

– بطرام: 1

– داربعشتار: 1

– كفريا: 1

ودعت اللجنة الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة ” . كما ناشدت المصابين ” وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية “متمنية لهم الشفاء العاجل” .

Advertisements

في سياق متصل، أكد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض أنه بالأمس سجل لبنان أعلى عدد من حالات كورونا اليومية، 1459 حالة، وهذا يعكس الزيادة في عدد الفحوصات. تم إجراء 15432 فحص PCR محلي، بزيادة تقارب 2000 فحص عن اليوم السابق، ظلت نسبة الفحوصات الموجبة مستقرًة عند 9,4% ماذا يعني هذا؟

ورأى في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أن الارتفاع يعتبر في الحالات المبلغ عنها انعكاسًا للزيادة في الكشف بسبب اجراء المزيد من الفحوصات ومع ذلك، حتى لو كانت نسبة الفحوصات الموجبة مستقرًة، فإن معدل 9،4٪ يعتبر مرتفعا جدًا وينذر بالخطر، فهو يعني أن الفيروس منتشر في كل مكان في المجتمع.

ولفت إلى أن يوم أمس شهد أيضًا قرار إعادة فتح المدارس، وإن بشكل تدريجي، بالرغم من ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية في الأسبوعين الماضيين. ربما كان الدافع وراء القرار هو الخوف من خسارة التلاميذ عامهم الدراسي، او الخوف من الاثر السلبي لإغلاق المدارس على الاهل والمعلمين على حد سواء.

واعتبر الأبيض أن قرار فتح المدارس سيزيد من صعوبة استعادة السيطرة على الفيروس. بالنظر إلى ما سبق، وردة الفعل على خطة تقسيم مناطق كورونا الأخيرة، هل لا يزال استعادة السيطرة على الفيروس هدفًا معقولًا؟ او هل على المجتمع ان يتعايش مع الوباء؟