لبنان | سرقا حوالى 132 الف دولار من خزنة في بعبدا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 11:15 صباحاً - منذ ساعتين

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٢٠، ادّعى أحد المواطنين أن مجهولاً أقدم على سرقة خزنة حديدية تحتوي على مبلغ /٩٢٧٠٠/ دولار أميركي و/٥/ ملايين ل. ل. ومصاغ ذهبي بقيمة /٤٠،٠٠٠/ $ وأوراق ثبوتية، وذلك من داخل منزله في بعبدا – الفياضية.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية في محيط المنزل الذي تعرض للسّرقة، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت الشعبة، خلال أقل من /24/ ساعة، من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

– ي. ب. (مواليد عام ١٩٨٨، سوري)

كما توافرت معلومات مؤكدة لهذه الشعبة عن محاولة المشتبه به التحضير لتهريب المسروقات، والفرار إلى سوريا.

بتاريخ ٢٩-٩-٢٠٢٠، وبنتيجة المراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بعبدا.

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بالتحقيق معه، اعترف بدايةً بالسرقة منفرداً، وأرشد عناصر الدورية إلى مكان تخبئة المسروقات، بحيث ضبطت الأموال المسروقة في بلدة ميروبا، وهي عبارة عن مبلغ /٨٩،٠٠٠/ دولار أميركي، و/٤٤٠٠/ يورو.

أمّا الخزنة فقد ضُبطت من داخل ورشة في أحد أحراج الفياضية، وبداخلها كميّة من المجوهرات المسروقة، ومبلغ /٢٧٠٠/ دولار أميركي.

بعد مواجهة المشتبه به بوقائع تُثبت تورّط شخص آخر بالجريمة، عاد واعترف أن شقيقه (ع. ب.، مواليد عام ۱۹۷۸، سوري) ساعده بنقل الخزنة.

فجرى توقيف شقيقه وضُبط بحوزته مبلغ /٤،٨٠٠،٠٠٠/ ل. ل.

وبالتحقيق مع الأخير، اعترف بما نسب اليه.

أعيدت الأموال والمجوهرات المسروقة إلى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.