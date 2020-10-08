لبنان | متى يرفع الدعم عن الدواء؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 11:15 صباحاً - منذ ساعتين

أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين، أننا “في أزمة كبيرة، سببها رفع سعر صرف الدولار”. وكشف الأمين في حديث إذاعي ان مصرف لبنان سيرفع الدعم عن الدواء في آخر السنة.

وأشار إلى أن “لقاح الإنفلونزا، بدأ بالدخول إلى الاسواق”. وفي السابق، أطلق نقيب الصيادلة غسان الأمين صرخة تحذّر من مآل الأوضاع، في حال جرى رفع الدعم، معتبراً أن القطاع الصيدلي يعيش انهياراً كبيراً. وأشار إلى أن الصيدليات التي أغلقت أبوابها تجاوزت 300 صيدلية، في حين إنّ شريحة تفوق 1000 صيدلية تعاني من الأعباء المتراكمة أمام الأزمة.

وذكر الأمين: «إن لم نصل إلى تشكيل حكومة مستقلّة سريعاً فالوضع يتّجه نحو الأسوأ»، مؤكداً أن «50 في المئة من الأدوية مقطوعة نهائياً، بينما أصبح وضع الاستيراد «بالقطّارة»، كما أنّ مخزون الأدوية عند المستوردين انخفض الى مدّة شهر ونصف الشهر، وهو مؤشّر مخيف للغاية». وجزم الأمين بأنّه «إن لم يتمّ دعم أسعار الدواء على أساس سعر الصرف 1500 ليرة، فسترتفع أسعار الأدوية».