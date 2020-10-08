لبنان | الأبيض: الوضع حرج

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 11:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2020 8:35 صباحًا

أكد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض أنه بالأمس سجل لبنان أعلى عدد من حالات كورونا اليومية، 1459 حالة، وهذا يعكس الزيادة في عدد الفحوصات. تم إجراء 15432 فحص PCR محلي، بزيادة تقارب 2000 فحص عن اليوم السابق، ظلت نسبة الفحوصات الموجبة مستقرًة عند 9,4% ماذا يعني هذا؟

ورأى في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أن الارتفاع يعتبر في الحالات المبلغ عنها انعكاسًا للزيادة في الكشف بسبب اجراء المزيد من الفحوصات ومع ذلك، حتى لو كانت نسبة الفحوصات الموجبة مستقرًة، فإن معدل 9،4٪ يعتبر مرتفعا جدًا وينذر بالخطر، فهو يعني أن الفيروس منتشر في كل مكان في المجتمع.

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ولفت إلى أن يوم أمس شهد أيضًا قرار إعادة فتح المدارس، وإن بشكل تدريجي، بالرغم من ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية في الأسبوعين الماضيين. ربما كان الدافع وراء القرار هو الخوف من خسارة التلاميذ عامهم الدراسي، او الخوف من الاثر السلبي لإغلاق المدارس على الاهل والمعلمين على حد سواء.

واعتبر الأبيض أن قرار فتح المدارس سيزيد من صعوبة استعادة السيطرة على الفيروس. بالنظر إلى ما سبق، وردة الفعل على خطة تقسيم مناطق كورونا الأخيرة، هل لا يزال استعادة السيطرة على الفيروس هدفًا معقولًا؟ او هل على المجتمع ان يتعايش مع الوباء؟

وأوضح أن التعايش مع فيروس متفشي له ثمن، كما يظهر عدد الوفيات اليومية، كما ان التكاليف المادية للعلاج ليست منخفضة أيضًا.

وقال: “باختصار، كما هو الحال في الازمات الأخرى، فإن الموضوع سوف يعتمد على تصرف الفرد. هل يمكن للناس تعلم السلوك الذي من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالفيروس أو انتشاره، وإذا تعلموه، فهل سيطبقونه؟ الوضع حرج، لكن الامل يبقى في وعي المجتمع ومسؤوليته.