لبنان | هل ينقذ عون المبادرة الفرنسية بتشكيل “حكومة مَهمّة”؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت مصادر “النهار” أنه من غير المستبعد التواصل بين الرئيسين ميشال عون وإيمانويل ماكرون في ضوء الدعوة إلى الاستشارات، وبهدف إنقاذ أُسس المبادرة الفرنسية بتشكيل “حكومة مَهمّة”.

توازياً، وبعد دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاستشارات النيابية الملزمة الخميس 15 من الشهر الحالي، علّقت مصادر الكتل النيابية على هذا القرار منها من رحّبت ومنها من علّقت على هذا الموضوع.

وفي السياق، أكدت مصادر بعبدا أن الرئيس عون تحرّك حيث لم يتحرك الآخرون والثلث الثالث والأخير من عهده لن يقبل فيه بالجمود وسط الكارثة الحاصلة.

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عون لم يتأخر بدعوته للاستشارات النيابية الملزمة وحدّد موعد 15 تشرين لأنه سبق وأعطى من قبل مهلة أسبوع للكتل النيابية فلم تتحرك فتحرّك هو وقد أعطاها مهلة أسبوع جديد للتسمية.

وكشفت المصادر أنه لم يحصل اتصال بعد بين عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكنه سيتصل به ليوضح له فحوى مبادرته باتجاه الكتل وإن كانت لدى فرنسا رغبة في التحرك باتجاه استئناف مبادرتها.

وعلّقت الكتل النيابية على هذا الموضوع، فرحّب تكتل الجمهورية القوية أي حزب القوات اللبنانية بمبادرة الرئيس عون، وعن الإسم الذي سيطرحه، اكدت مصادر “الجمهورية القوية” أنه سيجتمع الاسبوع المقبل لتحديد موقفه من الاستشارات.

أما كتلة الحزب التقدمي الإشتراكي فرحّبت أيضاً بمبادرة عون ولكنها تمنّت لو قام بهذه المبادرة قبل هذا الوقت لأن هدر الوقت لا ينفع.

وحدّد عون مواعيد الكتل النيابية لنهار الاستشارات.