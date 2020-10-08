لبنان | كيف سهّل “حزب الله” اتفاق الإطار مع اسرائيل؟

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2020 12:15 صباحًا
مليشيا حزب الله
اعتبر السفير الأميركي الأسبق في بيروت جيفري فيلتمان أنّ التوصل إلى اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية لبدء محادثات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين فرصة جيدة للبلدين لتمكينهما من استخدم مواردهما الطبيعية في البحر.
وتوقّع فيلتمان، في حوار مع موقع الحرة، أن يبقي “حزب الله” على ورقة مزارع شبعا “كذريعة وحجة للحفاظ على ترسانته العسكرية التي تشكّل خطراً على لبنان”.
كما تساءل فيلتمان، الذي عمل أيضاً وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ومساعدا لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، عمّا إذا كان “حزب الله” قد سهّل عملية الوصول إلى الاتفاق مع إسرائيل الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحويل الأنظار عن عرقلته لتشكيل الحكومة اللبنانية على أن يقوم بعرقلة المفاوضات في وقت لاحق.
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