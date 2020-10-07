لبنان | ابو فاعور: للاقفال الجدي لمدة اسبوعين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ 11 دقيقة

دعا عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الى رفع صوته بشكل واضح ومطالبته بالاقفال الفوري كجزء من مسؤوليته عن صحة اللبنانيين.

كما دعا في بيان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى تحمل مسؤولياتهما امام الشعب اللبناني واتخاذ هذا القرار المؤلم الذي لا بديل عنه واكرر على القضاء والاجهزة الامنية والمحافظين والبلديات تحمل مسؤولياتها في تنفيذ هذا القرار” .

وصدر عن عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور البيان الآتي :” مع معرفتي بكل الأثمان الاجتماعية والاقتصادية لقرار الاقفال في الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن اللبناني فانه قرار لا بد منه اليوم قبل الغد لتفادي الكارثة الزاحفة علينا نتيجة جائحة كورونا التي باتت في كل قرية وحي واقرب من حبل الوريد الى كل واحد منا ، شرط ان يكون الاقفال جديا لمدة اسبوعين وان تتولى كافة الاجهزة الامنية والجيش اللبناني والقضاء تنفيذ هذا القرار ومعاقبة كل من يخالفه تحت اي ذريعة كانت .

انني ادعو وزير الصحة اولا الى رفع صوته بشكل واضح ومطالبته بالاقفال الفوري كجزء من مسؤوليته عن صحة اللبنانيين وادعو رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال الى تحمل مسؤولياتهما امام الشعب اللبناني واتخاذ هذا القرار المؤلم الذي لا بديل عنه واكرر على القضاء والاجهزة الامنية والمحافظين والبلديات تحمل مسؤولياتها في تنفيذ هذا القرار” .