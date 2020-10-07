لبنان | سفيرة فرنسا الجديدة: سعيدة لمواصلة التزام فرنسا الى جانب لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ 26 دقيقة سفيرة فرنسا في لبنان أعربت سفيرة لبنان الجديدة آن غريو عن سعادتها في العمل في لبنان ومواصلة التزام فرنسا الثابت الى جانب لبنان واللبنانيين. وغردت سفيرة فرنسا الجديدة آن غريو على “تويتر ” بعد وصولها إلى لبنان لتقديم اوراق اعتمادها الاسبوع المقبل لرئيس الجمهورية ميشال عون خلفا للسفير برونو فوشيه. وعبرت غريو في تغريدتها عن سعادتها في العمل في لبنان ومواصلة التزام فرنسا الثابت الى جانب لبنان واللبنانيين. ورد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه على تغريدتها متمنيا لها النجاح في مهامها على رأس السفارة الفرنسية في بيروت.

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