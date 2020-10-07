لبنان | خلية الأزمة في القبيات: 5 اصابات جديدة في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت خلية الأزمة في القبيات عن نتائج إيجابية جديدة في البلدة تعود لخمسةاشخاص. وطلبت الخلية من كل من تخالط مع أحد هؤلاء الاشخاص لإتصال بأحد الخطين الساخنين وهما: 70/703392 – 71/743192.

ووعدت الخلية بأن تقوم “بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة، علما بأن المصابين سيقومون بالحجر الصحي في القبيات”، متمنية على “كل من يعاني من عوارض التواصل مع أحد الخطين الساخنين”، سائلة “الشفاء لهم وللجميع دوام الصحة”، مؤكدة “متابعة القيام بكل ما يلزم في سبيل سلامة البلدة وأمانها الصحي”.

في سياق متصل، أكد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان. وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء. كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق”.