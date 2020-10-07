لبنان | اتحاد بلديات صور: 28 اصابة وحالتي وفاة لمسنتين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صورفي بيان:” انه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال : تم تسجيل اليوم 28 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا” وجميع الإصابات لمقيمين مخالطين بينهم 4 إصابات من التابعية الفلسطينية وإصابة من التابعية العراقية. وتم تسجيل اليوم حالتي وفاة لمصابتين مسنتين تعانيان من أمراض مزمنة .

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :صور 4،البرج الشمالي 4،الرشيدية 3 ، جويا 3، البازورية 3،القليلة 2، قانا 1، معروب 1، عين بعال 1، طيرفلسية 1، محرونة 1،الحوش 1، ديرقانون – رأس العين 1، معركة 1 ، وصديقين 1″.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 1123 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي:203 حالة وافدة ( 3حالات وفاة) 92 حالة محلية (917 حالة من المخالطين ) بينها 149 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و33 حالات من التابعية السورية و3 حالات من التابعية العراقية

113 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)

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(16 حالات وفاة محلية)

وقد تماثل 410 منهم الى الشفاء بشكل تام .

اضاف البيان :” إن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة .

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل “.