لبنان | بلدية الحدت: 27 حالة شفاء و36 اصابة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 07:20 مساءً - منذ 6 دقائق

أصدرت بلدية الحدت جدولا يتضمن تطور الوضع الوبائي في بلدة الحدت حتى مساء اليوم الأربعاء 7 الحالي، جاء فيه: “27 حالة شفاء من “كورونا”، 36 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، 216 حالة ايجابية نشطة قيد المتابعة، و242 حالة من المخالطين في الحجر المنزلي الالزامي”.

في سياق متصل، أكد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان. وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت الدكتور فراس أبيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء. كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق” .