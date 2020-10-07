لبنان | إتهامية جبل لبنان ردت استئناف قرار منع سفر رياض سلامة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 07:20 مساءً - منذ 54 دقيقة رياض سلامة أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس قرارا صدقت فيه قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا، وردت استئناف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لقرار القاضي مكنا، الذي قضى برفض طلب “تحالف متحدون” منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

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