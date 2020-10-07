كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 07:20 مساءً - أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 9 حالات وفاة و1459 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 48377 حالة. وجاء في تقريرها: تقرير وزارة الصحة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رقم “كارثي” لكورونا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.