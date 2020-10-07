لبنان | بلدية مجدلا: 15 إصابة جديدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 07:20 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس بلدية مجدلا محمد سعيد الأسمر في بيان، أنه “نتيجة الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة لمئة عينة في مجدلا، تبين ظهور 15 حالة إيجابية وحالتين رمادية، سيتم إعادة الفحص لها بعد خمسة أيام”.

أضاف: “وبهذا يصبح عدد الحالات الإيجابية في مجدلا قد ناهز الـ40 حالة، حيث تشهد البلدة إقفالا تاما وحجرا لمعظم عائلاتها”.

ودعا الأسمر الفريق الطبي في وزارة الصحة “للعودة مجددا إلى مجدلا لإجراء فحوصات جديدة إضافية”. كما دعا الجمعيات والهيئات الناشطة في هذا الشأن، “لتقديم الدعم والوقوف إلى جانب مجدلا وخلية الأزمة فيها”.

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وناشد “الأشخاص الذين ظهرت حالاتهم إيجابية وأبلغوا بذلك التزام الحجر المنزلي وعدم الإختلاط”. ودعا الأهالي إلى “التجاوب مع إرشادات ونصائح خلية الأزمة، حتى تمر هذه الأزمة على خير”.

في سياق متصل، أكد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان. وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء. كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق”.