لبنان | إقفال مصلحة تسجيل السيارات في زحلة بعد إصابة موظف بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 07:20 مساءً - منذ ساعتين

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قرارا قضى بإقفال قسم زحلة والبقاع في مصلحة تسجيل السيارات والآليات الكائن مركزه في زحلة، بدءا من صباح يوم غد الخميس الواقع فيه 8 تشرين الأول وحتى صباح يوم الاربعاء 14 منه بعد ثبوت إصابة ايجابية لموظف بفيروس كورونا”.

واوعز المحافظ ابو جوده الى رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط “متابعة موضوع اجراء فحوص الـ”PCR” لجميع موظفي القسم المذكور وجميع المخالطين، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على ان يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص”.

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في سياق متصل، وبعد ان عيّن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب 12 تشرين الاول موعداً لعودة المدارس، كشف مصدر في لجنة كورونا عن توجه الى تأجيل ثانٍ للعودة الى المدارس في ضوء تطورات الوباء على أن تبدأ العودة مع صفوف البكالوريا، وكانت قد أشارت معلومات صحافية متداولة أخرى، أن اعادة فتح المدارس في 12 تشرين الأول الحالي ستقتصر على تلامذة البروفيه والبكالوريا بقسميها الاول والثاني خارج المناطق المصنفة حمراء.

في التوازي، أكد مدير ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ الدكتور ​فراس الأبيض​ أن ​حالات​ ​كورونا​ اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء ​لبنان​. وأشار الى أن ​المستشفيات​ لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال: “من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة”.

ولفت أبيض في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان اللجنة العلمية في ​وزارة الصحة​ أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء. كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق”.