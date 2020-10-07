لبنان | بالفيديو: مظاهر مسلحة غير مسبوقة في بعلبك… قطع طرق وحواجز تفتيش!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ 4 دقائق

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عدداً كبيراً من المسلحين في قضاء بعلبك، حيث تداول الناشطون انهم من عشيرة آل جعفر أقاموا صباح اليوم عددا من الحواجز الظرفية والمتنقلة، دققوا في هويات المارة في ظل غياب الدولة.

ما يحصل في قضاء بعلبك يشير الى حرب عشائرية لا هوادة فيها على مرأى القوى الأمنية والجيش وذلك على خلفية ثأر وخلافات عشائرية بين ال جعفر وال شمص.