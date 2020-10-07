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مظاهر مسلحة غير مسبوقة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عدداً كبيراً من المسلحين في قضاء بعلبك، حيث تداول الناشطون انهم من عشيرة آل جعفر أقاموا صباح اليوم عددا من الحواجز الظرفية والمتنقلة، دققوا في هويات المارة في ظل غياب الدولة.
ما يحصل في قضاء بعلبك يشير الى حرب عشائرية لا هوادة فيها على مرأى القوى الأمنية والجيش وذلك على خلفية ثأر وخلافات عشائرية بين ال جعفر وال شمص.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: مظاهر مسلحة غير مسبوقة في بعلبك… قطع طرق وحواجز تفتيش! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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