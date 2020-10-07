لبنان | تأجيل الانتخابات في الجامعة اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ 22 دقيقة الجامعة اللبنانية اصدرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بيانا جاء فيه: بسبب الأوضاع الصحية والإقفال وصعوبة تواجد الأساتذة في الجامعة، تعلن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عن تأجيل الانتخابات وإجرائها بنفس الشروط والآليات التي حددت قبل التأجيل وفقا لما يلي:

– يستمر قبول الترشيحات لمجلس المندوبين وتسديد الاشتراكات حتى نهار الخميس ١٢ تشرين الثاني الساعة الرابعة من بعد الظهر.

– تجرى الانتخابات نهار الخميس ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٠ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر

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