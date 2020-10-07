لبنان | فرنسا تحدد موعد جديد للمؤتمر المخصص لمساعدة لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ 43 دقيقة فرنسا بعد أن كان من المقرر إقامة مؤتمر لمساعدة لبنان في هذا الشهر الجاري، أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان الأربعاء إن فرنسا ستنظم مؤتمرا للمساعدات الإنسانية للبنان خلال شهر تشرين الثاني. وكان قد لفت وزير الخارجية الفرنسية إلى أن اجتماع سيعقد خلال أيام لمجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان للتأكيد على تشكيل حكومة.

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