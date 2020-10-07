لبنان | مسلحون سلبوا محامية سيارتها وأموالها على طريق الحلانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ 49 دقيقة آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2020 5:28 مساءً محامية تتعرض لسرقة سيارتها وأموالها على طريق الحلانية في دولة يغيب عنها الأمن والأمان وتنشغل سلطاتها بأزماتها الخاصة، تزداد معاناة اللبناني الذي يتعرض بشكل يومي لعمليات سرقة في وضح النهار. حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون جيب من نوع “شيروكي” على سلب المحامية إ. ك. سيارتها من نوع “توكسون” وهاتفها الخليوي ومبلغ 10 ملايين ليرة و500 دولار أميركي، وذلك في محلة الحلانية، على طريق عام رياق بعلبك، وفروا إلى جهة مجهولة

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