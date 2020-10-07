لبنان | إليكم إجراءات وزارة الصحة لمعالجة السجناء المصابين بـكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن مع رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى في أوضاع السجون بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين السجناء.

ولفت النائب موسى في تصريح إلى “ضرورة تخفيف الأزمة الموجودة نتيجة انتشار فيروس كورونا في السجون التي تعاني من اكتظاظ وظروف معيشية بالغة الصعوبة”، وقال:”اطلعني الوزير حسن على ما تقوم به وزارة الصحة العامة في هذا المجال، حيث يتركز العمل على تجهيز عدد من أسرة العناية الفائقة في أحد المستشفيات الحكومية في غضون عشرة أيام، إضافة إلى تحضير أسرة إضافية في مستشفيات أخرى، حكومية وخاصة. وأبلغني الوزير حسن أن اتفاقا جرى مع منظمة الصحة العالمية لمعالجة 800 مصاب بكورونا على نفقة المنظمة، على أن يكون لسجناء رومية المرضى حصة في هذا الاتفاق الذي يأتي من ضمن التدابير التي اتخذها وزير الصحة العامة لتحفيز المستشفيات على استقبال السجناء المرضى”.