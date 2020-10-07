لبنان | هل تأجلت عودة المدارس مرة جديدة ؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ ساعتين توجه الى تأجيل ثانٍ للعودة الى المدارس بعد ان عيّن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب 12 تشرين الاول موعداً لعودة المدارس، كشف مصدر في لجنة كورونا عن توجه الى تأجيل ثانٍ للعودة الى المدارس في ضوء تطورات الوباء على أن تبدأ العودة مع صفوف البكالوريا، وكانت قد أشارت معلومات صحافية متداولة أخرى، أن اعادة فتح المدارس في 12 تشرين الأول الحالي ستقتصر على تلامذة البروفيه والبكالوريا بقسميها الاول والثاني خارج المناطق المصنفة حمراء.

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