لبنان | اقفال سرايا جزين غداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 03:18 مساءً - منذ 59 دقيقة تعقيم-صورة تعبيرية اصدرت السرايا الحكومية في جزين مذكرة ادارية قضت بـ” إقفال السرايا لمدة يوم واحد، حيث أنه تبين وجود إصابات بفيروس كورونا في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي – دائرة جزين ومحكمة جزين، وحيث أن عدد المخالطين للمصابين في المؤسسات المذكورة أعلاه تتوزع على مختلف المكاتب، وحيث أننا سنقوم بتعقيم مكاتب السرايا كافة يوم غد الخميس الواقع فيه 8/10/2020، لذلك يطلب من الإدارات كافة تأمين شخص صباحا ليسهل عملية التعقيم، وتقفل الإدارات يوم غد الخميس فقط الواقع فيه 8/10/2020 ويعود العمل في مبنى السرايا يوم الجمعة بتاريخ 9/10/2020%.

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