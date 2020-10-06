لبنان | رابطة المهني تعود عن قرارها بمقاطعة الامتحانات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2020 6:25 مساءً

اعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، في بيان، انها “عقدت اجتماعا مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري في مكتبها في الدكوانة، وجرى البحث في موضوع إجراء الإمتحانات الرسمية لمرحلة الإمتياز الفني TS”.

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واشارت الرابطة الى ان “بري تمنت عليها العودة عن قرارها بمقاطعة هذه الإمتحانات في ضوء الوضع الراهن”.

واكدت انه “بعد اصرار دولة رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم العالي على إجراء الإمتحانات الرسمية لمرحلة الإمتياز الفني (TS)، وحرصا على مصلحة طلابنا الأعزاء ومستقبلهم، وبعد وعود من قبل المديرة العامة بإجراء الإمتحانات الرسمية ضمن اقصى درجات الوقاية والتباعد الإجتماعي والطلب من مؤسسة الصليب الأحمر اللبناني مواكبتها، وبعد التداول وعرض الأفكار المتنوعة، وافقت الرابطة على العودة عن قرارها القاضي بمقاطعة الإمتحانات الرسمية لمرحلة الإمتياز الفني TS”.

واملت الرابطة منالأساتذة “المشاركة في كل أعمال التحضير والمراقبة والتصحيح”، متمنية على بري “حصر أسئلة الإمتحانات في الدروس المعطاة للطلاب قبل فترة الإقفال العام بسبب فيروس الكورونا، وإقتصار الإمتحانات الرسمية على المواد الخطية فقط حرصا على صحة وسلامة الطلاب والأساتذة”.