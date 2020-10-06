لبنان | 207 إصابة جديدة في الحدت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 03:14 مساءً - منذ 17 دقيقة

أعلنت بلدية الحدت عن تسجيل 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا و278 مخالطاً في الحجر.

في سياق متصل، وجّه رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عبر “الأنباء” نداء الى اللبنانيين دعاهم فيه للمرة الألف الى ضرورة الالتزام التام بالوقاية من دون خجل أو تردد، لأن تزايد عدد المصابين بكورونا وعدم قدرة المستشفيات العامة والخاصة على استقبال المرضى سيؤدي حتماً الى كارثة مجتمعية قد لا ينفع معها الندم، مناشداً أصحاب المستشفيات الخاصة التي لم تستقبل مرضى كورونا لغاية اليوم إلى إعادة النظر في موقفها وأن تسارع على الفور باستقبالهم وتخصيص أجنحة لهذا الفيروس.

وقال عراجي: “أيا تكن الأسباب التي حالت حتى الآن دون قيامهم بهذا الواجب والذي نعذرهم في بعض جوانبه، إلا أن الواجب يفترض بهم التجاوب مع هذا النداء الإنساني الذي لا مفرّ منه”.

واشار عراجي إلى وجود 15 مستشفى خاص أعلنت عن استعدادها لاستقبال مرضى كورونا من أصل 130 مستشفى، وهذا العدد لا يكفي لسد الحاجات الصحية المطلوبة في هذا الظرف، إذ في مثل هذه الحالة على كل المستشفيات الحكومية والخاصة أن تعلن التعبئة العامة تحسبا لأي طارئ.

توازياً، أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية عن استعداد 6 مستشفيات خاصة جديدة لاستقبال مرضى كورونا، لكنه أكد بدوره أن هذا العدد لا يزال قليلاً، آملاً من باقي المستشفيات ألا تتأخر في الاستجابة الى هذا النداء الانساني.