لبنان | انفجار في مستشفى الحايك؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 03:14 مساءً - منذ 35 دقيقة

سمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء صوت قويّ في مستشفى الحايك في سن الفيل تبيّن أنّه ناجم عن عطل كهربائي في آلات التكييف.

وسادت حال من الذعر الشديدة في المنطقة.

في سياق متصل أكدت مستشفى الحايك عبر “النهار” أن صوت الانفجار الذي سُمع في المنطقة ناتج عن عطل في المكيف ولا داعي للخوف.