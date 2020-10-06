لبنان | انفجار في مستشفى الحايك؟

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مستشفى
سمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء صوت قويّ في مستشفى الحايك في سن الفيل تبيّن أنّه ناجم عن عطل كهربائي في آلات التكييف.
وسادت حال من الذعر الشديدة في المنطقة.
في سياق متصل أكدت مستشفى الحايك عبر “النهار” أن صوت الانفجار الذي سُمع في المنطقة ناتج عن عطل في المكيف ولا داعي للخوف.
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