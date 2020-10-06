لبنان | دل كول: اليونيفيل تغادر مرفأ بيروت بعد أسبوعين من رفع الانقاض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 03:14 مساءً - منذ 52 دقيقة

علن قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول “ان قوات “اليونفيل” ستغادر مرفأ بيروت بعد أسبوعين من انتهاء مهامها في رفع الانقاض والمساهمة في ازالة الركام”.

كلام دل كول جاء اثر لقائه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس، في حضور الامين العام للمجلس نزيه جمول وعضو الهيئة الشرعية المفتي الشيخ حسن عبد الله. وتم التباحث، حسب المكتب الاعلامي في المجلس الشيعي “في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة، وقدّم كول شرحا مفصّلا عن طبيعة مهام اليونيفيل.

ورحّب الخطيب بقائد اليونيفيل في مقر المجلس وجدد الشكر لليونيفيل على “دورها في مساعدة اللبنانيين واقامة مشاريع انمائية في المناطق الجنوبية، ورفض تعديل مهامها وشدد على تعميق تعاونها مع الجيش اللبناني وتعاطيها بايجابية اكبر مع المواطنين اللبنانيين”.

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وأكد الخطيب “ان الكيان الصهيوني هو المعتدي دوما على لبنان باستمرار خروقه للسيادة اللبنانية واستمرار احتلاله وتصاعد تهديداته ، وهو مصدر الشر في منطقتنا اذ شرد الشعب الفلسطيني واحتل ارضه ويحرض اللبنانيين على بعضهم البعض من خلال ادعاءاته الكاذبة ضد المقاومة”.

ورأى الخطيب “ان اتفاق الاطار الذي انجزه الرئيس نبيه بري بعد جهود مضنية يحفظ حقوق لبنان في استثمار ثرواته المائية التي يعتدي عليها العدو الصهيوني”. وشدد على “ان سبب تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية هو الفساد الذي انتجه النظام الطائفي القائم على المحاصصة التي افرزت طبقة فاسدة ترعاها الولايات المتحدة الاميركية، ونحن نطالب باصلاح النظام بما يحقق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين اسوة بكل الدول المستقرة”.

ولفت الخطيب الى “ان الضغوط والعقوبات الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان تهدف الى اخضاعه للقبول بصفقة القرن، وهي لن تخضع اللبنانيين ليقبلوا بتوطين اللاجئين والاعتراف بالكيان الغاصب لفلسطين”.

وقدم كول درعا تذكارية الى الشيخ الخطيب.