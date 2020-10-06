لبنان | جديد ملف باخرة JAGUAR S… الوكيل البحري والقبطان في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 03:14 مساءً - منذ 39 دقيقة

في جديد ملف الباخرة “جاغوار اس” التي تم توقيفها قبالة منشآت الزهراني، اوقف بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان كلا من الوكيل البحري لباخرة “jaguar s” وقبطانها على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية دخول الباخرة المياه الاقليمية اللبنانية قبالة الزهراني جنوب لبنان وهي محملة بمادة البنزين، حيث تبين انها لم تأتِ بناء على طلب اي جهة رسمية او اي شركة خاصة.

وعلمت “المركزية” ان الوكيل البحري لباخرة جاغوار اس الموقوف يدعى (ه- ت) من صيدا وصاحب الشحنة هو (ط-ع) من طرابلس.