باخرة JAGUAR S
في جديد ملف الباخرة “جاغوار اس” التي تم توقيفها قبالة منشآت الزهراني، اوقف بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان كلا من الوكيل البحري لباخرة “jaguar s” وقبطانها على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية دخول الباخرة المياه الاقليمية اللبنانية قبالة الزهراني جنوب لبنان وهي محملة بمادة البنزين، حيث تبين انها لم تأتِ بناء على طلب اي جهة رسمية او اي شركة خاصة.
وعلمت “المركزية” ان الوكيل البحري لباخرة جاغوار اس الموقوف يدعى (ه- ت) من صيدا وصاحب الشحنة هو (ط-ع) من طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جديد ملف باخرة JAGUAR S… الوكيل البحري والقبطان في قبضة الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.