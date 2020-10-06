لبنان | حالة ايجابية في بلدة بجه واثنتان في نهر ابراهيم

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لقاح ضد كورونا
أعلنت بلدية بجه، في بيان، انه “بعد لقاء شبابي في الهواء الطلق عقد يوم الجمعة الماضي في البلدة، تم الابلاغ ان احد المشاركين مصاب بفيروس كورونا”. وطلبت البلدية من جميع المشاركين في هذا اللقاء ب”الحجر المنزلي فورا لكي يصار بعدها الى اجراء فحوص ال PCR”.
واوضحت البلدية انها “انشأت رابطا على منصة التواصل الاجتماعي لجميع المشاركين في هذا اللقاء ليتم ابلاغهم بالخطوات الواجب اتخاذها في هذه الظروف”. وطلبت من السكان “التزام وضع الكمامات وغسل اليدين المتكرر”، وتمنت على ابناء البلدة “عدم اقامة اي لقاءات او احتفالات في هذه الفترة لما تحمله من مخاطر بخصوص انتشار جائحة كورونا”.
واكد المجلس البلدي ان خلية الازمة تتابع كل المستجدات في هذه القضية.
من جهة ثانية، أعلن رئيس بلدية نهر ابراهيم شربل بو رعد، في بيان، “تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين سكان البلدة، وتتابع البلدية وضعهما”.
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