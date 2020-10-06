لبنان | كركي: مبادرة دفع الـ50 مليار ليرة من مستحقات الضمان جيدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 03:14 مساءً - منذ ساعتين

أشاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في تصريح، بقرار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني واعطاء توجيهاته لدفع مستحقات للضمان بقيمة 50 مليار ليرة، منوها بكل الجهود التي سعت في هذا الاتجاه”.

وقال: ان هذا القرار على قدر كبير من الاهمية، لانه يكسر حال الجمود، التي وللاسف كما أعلنت مرارا ان هناك شيئا غير طبيعي في الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي، حيث اننا ومنذ 7 سنوات ووزارة المال لا تدفع أي شيء للضمان”.

Advertisements

أضاف الدكتور كركي: “ان مبادرة وزير المالية مشكورة، ونأمل ان تتابع بشكل سريع، لان الضمان لا يمكنه ان يكمل، اذا لم تف الدولة اللبنانية بالتزاماتها تجاه الصندوق”.

وذكر كركي “ان مبادرة الـ50 مليارا، هي مبادرة جيدة، لكن عند مقارنتها بحجم ديون الضمان الاجتماعي التي هي أكثر من أربعة آلاف مليار ليرة، واذا ما أضفنا السلفات للمستشفيات، يصبح للضمان في ذمة الدولة أكثر من 4500 مليار ليرة. وبالتالي هذا رقم زهيد جدا.

ونناشد وزارة المالية العمل والسعي لتسديد المستحقات، ونلفت الى انه من اليوم وحتى آخر السنة الحالية لتدفع كامل موازنة الضمان المرصودة للعام 2020 وجزءا من الماضي ونأمل ان يدخل للضمان من الآن وحتى آخر العام الحالي ما بين ال300 و500 مليار ليرة والا سنكون أمام مشكلة كبيرة”.