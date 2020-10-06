لبنان | 12 إصابة جديدة في الكورة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ 39 دقيقة

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية “عن تسجيل 12 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي:

بزيزا: 1

راسمسقا: 3

برسا: 1

أميون: 1

النخلة وحارة الخاصة: 1

كوسبا: 2

بطرام :1

إجدعبرين :1

قيد التحقق: 1”.

ودعت اللجنة الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة “. كما ناشدت المصابين ” بوجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية ” متمنية لهم الشفاء العاجل” .