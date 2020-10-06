لبنان | بالصورة – حريق كبير في أحراج رحبه العكارية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - اندلع حريق هائل في أحراج بلدة رحبه في عكار، ويعمل الاهالي والبلدية وسيارة اطفاء صغيرة واحدة على اخماد النيران.

ولم تعرف حتى الآن أسباب هذا الحريق.

حريق هائل في رحبه

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