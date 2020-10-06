لبنان | خلية الازمة في قضاء طرابلس: 52 حالة ايجابية في 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ 50 دقيقة

أعلنت خلية متابعة أزمة “كورونا” في قضاء طرابلس ، في نشرتها اليومية، عن تسجيل 52 حالة ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :

– طرابلس: 40

– الميناء: 6

– البداوي: 4

– القلمون: 2

وجددت الخلية التأكيد على “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل”.

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في سياق متصل، وجّه رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عبر “الأنباء” نداء الى اللبنانيين دعاهم فيه للمرة الألف الى ضرورة الالتزام التام بالوقاية من دون خجل أو تردد، لأن تزايد عدد المصابين بكورونا وعدم قدرة المستشفيات العامة والخاصة على استقبال المرضى سيؤدي حتماً الى كارثة مجتمعية قد لا ينفع معها الندم، مناشداً أصحاب المستشفيات الخاصة التي لم تستقبل مرضى كورونا لغاية اليوم إلى إعادة النظر في موقفها وأن تسارع على الفور باستقبالهم وتخصيص أجنحة لهذا الفيروس.

وقال عراجي: “أيا تكن الأسباب التي حالت حتى الآن دون قيامهم بهذا الواجب والذي نعذرهم في بعض جوانبه، إلا أن الواجب يفترض بهم التجاوب مع هذا النداء الإنساني الذي لا مفرّ منه”.

واشار عراجي إلى وجود 15 مستشفى خاص أعلنت عن استعدادها لاستقبال مرضى كورونا من أصل 130 مستشفى، وهذا العدد لا يكفي لسد الحاجات الصحية المطلوبة في هذا الظرف، إذ في مثل هذه الحالة على كل المستشفيات الحكومية والخاصة أن تعلن التعبئة العامة تحسبا لأي طارئ.