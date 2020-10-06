لبنان | طقس صافٍ في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الاتي:

– “الحالة العامة: طقس خريفي مستقر وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتحول الى معتدل.

– المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل : من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل .

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية.

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 19الى 33 درجة، فوق الجبال من 18الى 27 درجة، في الداخل من 16الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية – شرقية ، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,35

– ساعة غروب الشمس: 18,17”.