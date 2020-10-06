لبنان | 5 إصابات جديدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين مطار بيروت- ارشيف أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3/10/2020 بالإضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص لرحلات وصلت في 4/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود (5) حالات إيجابية. وجاءت نتائج 3/10/2020 كالتالي: Advertisements ” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 4/10/2020 كالتالي: رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)”.

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