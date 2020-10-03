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إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت بلدية كفرحتى في بيان، “ثبوت إصابة سيدة في البلدة بوباء كورونا، وهي قيد الحجر في منزلها”، طالبة من المخالطين الاتصال بلجنة الصحة في البلدية ليصار إلى إجراء الفحوص اللازمة.
ودعت الاهالي إلى “التزام تعليمات وزارتي الصحة والداخلية، وتطبيق وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي والتزام كل معايير السلامة العامة”. وشددت على أن “المرض ليس بعيب، وتعاملنا مع الشخص المصاب يجب أن يكون من منطلق إنساني بحت، فكلنا معرضون”.
فيما أعلنت بلدية العدوسية، في بيان اليوم، أن “نتائج كل مخالطي المصاب بكورونا في البلدة أتت سلبية”. وكررت نداءها “العمل بمقررات وزارة الصحة ووضع الكمامات وعدم إقامة التجمعات”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية كفرحتى تؤكد إصابة سيّدة بـ”كورونا” وتدعو المخالطين لإجراء فحوص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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