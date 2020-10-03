لبنان | بلدية كفرحتى تؤكد إصابة سيّدة بـ”كورونا” وتدعو المخالطين لإجراء فحوص

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 12:11 مساءً - منذ 3 دقائق

أعلنت بلدية كفرحتى في بيان، “ثبوت إصابة سيدة في البلدة بوباء كورونا، وهي قيد الحجر في منزلها”، طالبة من المخالطين الاتصال بلجنة الصحة في البلدية ليصار إلى إجراء الفحوص اللازمة.

ودعت الاهالي إلى “التزام تعليمات وزارتي الصحة والداخلية، وتطبيق وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي والتزام كل معايير السلامة العامة”. وشددت على أن “المرض ليس بعيب، وتعاملنا مع الشخص المصاب يجب أن يكون من منطلق إنساني بحت، فكلنا معرضون”.

فيما أعلنت بلدية العدوسية، في بيان اليوم، أن “نتائج كل مخالطي المصاب بكورونا في البلدة أتت سلبية”. وكررت نداءها “العمل بمقررات وزارة الصحة ووضع الكمامات وعدم إقامة التجمعات”.