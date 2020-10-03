لبنان | مصلحة الليطاني: إنتاج قياسي لمعامل الطاقة خلال العام 2020

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 12:11 مساءً - منذ 21 دقيقة

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إنتاج قياسي لمعامل الطاقة الكهرومائية بلغ حوالى 664 مليون كيلوواط ساعة خلال العام 2020، مما يشكل واردات مالية للمصلحة تبلغ 39,8 مليار ليرة لبنانية على أساس سعر المبيع الى مؤسسة كهرباء لبنان البالغ 60 ليرة لبنانية للكيلوواط ساعة، وحققت وفرا للخزينة العامة يزيد عن 66 مليون دولار أميركي.

وعممت المصلحة تقريرا مفصلا حول إنتاج الطاقة الكهرومائية في معاملها في القرعون وجون والاولي للفترة من كانون الثاني ولغاية 30 ايلول 2020، أظهر الطاقة المنتجة خلال هذه الفترة والتي بلغت حوالى 664 مليون كيلوواط ساعة مما يشكل واردات مالية للمصلحة تبلغ 39,8 مليار ليرة لبنانية، فيما بلغت الطاقة المنتجة خلال شهر أيلول وحده أكثر من 43 مليون كيلوواط ساعة.

وأشارت إلى أن المياه الوافدة الى بحيرة القرعون خلال هذه الفترة بلغت 313 مليون متر مكعب، والمياه المعنفة في معمل عبد العال – مشغرة بلغت 297 مليون متر مكعب، والمياه المعنفة في معمل أرقش – بسري بلغت 373 مليون متر مكعب، وفي معمل حلو – جون بلغت 480 مليون متر مكعب، من بينها 107 مليون متر مكعب وافدة من نهر بسري.