لبنان | بعد التقلبات الخريفية.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 12:11 مساءً - منذ 35 دقيقة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

– المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل: من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع إضافي ومحدود في المناطق الجبلية والداخلية. الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

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– درجات الحرارة المتوقعة:

على الساحل من 20 الى 31 درجة. فوق الجبال من 16 الى 28 درجة. في الداخل من 15 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 % و70 %.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 28°م.

– الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل:763 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 06:33 ساعة غروب الشمس: 18:21.