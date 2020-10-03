لبنان | قرار الداخلية.. الهيئات الزراعية تُناشد “لإصدار إستثناء”

مطالبات باستثناءات من قرار الداخلية بالإقفال
ناشدت كل الهيئات والتعاونيات والنقابات الزراعية وأسواق الخضار والفاكهة والعمال الزراعيين والصيدليات الزراعية والبيطرية ومحال ومؤسسات بيع الاعلاف وقطاع الدواجن ومربو المواشي ومزارعي الابقار والحليب واصحاب مشاتل الاشجار المثمرة وزيرا الداخلية والزراعة، بالتدخل “السريع واصدار قرار باستثنائهم من قرار الاقفال قبل وقوع كارثة حتمية بحق الامن الغذائي والاف المزارعين”.
وقال بيان الهيئات الزراعية، بأن قرار الاقفال “لم يلحظ استثناء الاقفال للعاملين في القطاع الزراعي الذي لايزال في اطار موسم القطاف للكثير من السلع الزراعية والانتاجات اضافة الى تحضير الاف الهكتارات الزراعية للمواسم الزراعية المقبلة وخسائر تتجاوز قيمتها مليارات الليرات”.
وشدّد البيان، على أنّ “الاقفال وعدم استثناء القطاع الزراعية يعني تلف الاف الاطنان من الانتاجات الزراعية وتراجع كبير في الكميات المنتجة للموسم المقبل وعليه نعود ونناشد وزير الداخلية والزراعة الى اصدار قرار فوري باستثناء العاملين في القطاعات الزراعية من الاقفال مع تاكيدنا على الوقاية والتشدد في تطبيق المعايير الصحية”.
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