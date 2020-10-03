لبنان | وزير الصحة: قرار الداخلية جريء.. ولا أحد يموت من الجوع في ظل التعاضد المجتمعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 12:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

اشار ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​ الى ان القرار الذي اخذ من قبل ​وزارة الداخلية​ بناء على اللجنة الوزارية قرار جريء يحاكي هواجس المجتمع والتحديات الحياتية اليومية لا سيما الازمة الاقتصادية الخانقة، واوضح بانه لا احد يموت من الجوع في ظل التعاضد المجتمعي، ولكن يمكن ان نموت من الفيروس.

واوضح حسن في حديث تلفزيوني، بان القرار بالاقفال قرار مسؤول، ونحن نبني على تشخيص الحالات وريحنا الجهاز الطبي في ​المستشفيات​، وذكر بان المعيار لاقفال البلدات هو اخذ عينات من المجتمع والهدف لذلك هو حماية الناس ومنع حدوث الكارثة خاصة واننا على ابواب فصل الشتاء.

يشار إلى أن قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بإقفال عدد من القرى والبلدات اللبنانية، لا قى اغتراضاً واستغراباً من العديد من رءساء هذه البلديات، الذين لم يجدوا أي مبرر للإغلاق، مع تأكيد بعضهم أن الإصابات المنسوبة لبداتهم غير دقيقة.