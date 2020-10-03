لبنان | رئيس بلدية كفرجرة في قضاء جزين رفض قرار الداخلية بإقفال البلدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 12:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

استغرب رئيس بلدية كفرجرة قضاء جزين مارون شلهوب إدراج البلدة ضمن المناطق التي يشملها الاقفال بموجب القرار الاخير الصادر عن وزارة الداخلية.

وسأل في بيان: “هل يعقل أن نقفل بلدة تسجل 6 حالات كورونا فقط بحسب تقرير وزارة الصحة وتخضع جميعها للحجر المنزلي وتتابعهم البلدية وهم قيد العلاج؟”

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واشار الى ان بلدة كفرجرة التي يعيش فيها 5250 نسمة وعلى تماس مباشر مع صيدا ومخيماتها سجلت فقط 14 حالة منذ بداية الازمة ليتراجع عدد الاصابات فيها الى 6 حالات فقط منذ الاول من أيلول، سائلا: “فأين المنطق باتخاذ هكذا قرار؟”

وقال: “نأسف أن يشملنا هكذا قرار بخاصة وإننا ومنذ اللحظة الاولى لبداية الازمة قمنا كبلدية بالاجراءات المطلوبة كافة والتزمنا التعاميم الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية بحذافيرها من تعقيم ودوريات وحواجز توعية، والنتيجة كانت تسجيل 6 حالات كورونا فقط، لنتفاجأ في ما بعد شمول البلدة بقرار الاقفال”.

وتابع: “نحن كرؤساء بلديات المنطقة تواصلنا مع محافظ الجنوب وجميع المعنيين وأكدنا رفضنا لهذا القرار وطلبنا إعادة النظر فيه، باعتبار أن أعداد الاصابات اذا ما جمعناها في هذه البلدات لا تساوي عدد المصابين في مدينة واحدة من المدن التي تسجل فيها أعداد كبيرة من الاصابات وتقارير وزارة الصحة شاهدة على ذلك”.