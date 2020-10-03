لبنان | الخازن: نحن وراء البطريرك.. والبطريركية خط أحمر بالنسبة إلينا

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 12:11 مساءً - منذ ساعتين

أكّد النائب فريد هيكل الخازن انّ “البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي منزعج جدا من الوضع ويائس من طريقة تعامل الطبقة السياسية مع شؤون البلد وكلمة “فاشلة” لا تليق بالدولة اليوم وأقول اننا في مزرعة وليس في دولة”.

وقال في حديث الى “صوت كل لبنان”: “أكدنا للراعي أننا حراس البطريركية بالاسم وبالفعل وما قصده الراعي من مسألة الحياد هو تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية بمعزل عن الملف الاسرائليي والفلسطيني”.

وأضاف: “الديمان هو منزلنا والراعي بالنسبة لنا هو خط أحمر أولا لأنه البطريرك والبطريركية المارونية ليست فريقا سياسيا ولا تعمل في السياسة وهي تعمل في سبيل المصلحة الوطنية وانطلاقا من هذه الفكرة لا مصلحة خاصة لديها وتطلعاتها نابعة من حرصها على البلد”.

Advertisements

وأشار الخازن الى ان “أي جهة سياسية في لبنان حريصة على البلد مطلوب منها أن تدير ظهرها للتدخلات الخارجية وأن تمد اليد للقوى السياسية الداخلية”، لافتاً الى انّ “الصيغة الأقرب هي أن تكون هذه الحكومة بأغلبيتها وبالحقائب الأساسية فيها تشمل أشخاصا اختصاصيين تكنوقراط لا يتأثرون بالسياسة ويؤمنون سير الحكومة بشكل عام”.

ورأى انه “دائما في صراعات الدول يكون هناك مصلحة للفريقين يتم الاتفاق عليها ويحيدونها عن الصراعات القائمة بينهما وملف ترسيم الحدود يندرج ضمن هذا الاطار وترسيم الحدود هو نوع من أنواع الهدنة”.

وتابع: “نحن ضد قانون العفو لأنه بظل العمليات الارهابية الأخيرة لا يمكن أن نفسح المجال باعطاء نفس للأصوليين والارهابيين بالخروج من السجون والقيام بعمليات ارهابية من جديد”.

واعتبر الخازن انّ “اجراء الاقفال سينفع بشكل أكيد ونتمنى على المواطنين الأخذ بعين الاعتبار أن مسألة كورونا جدية جدا والتدابير الوقائية معروفة وحيث يحصل التفشي بشكل سريع يصبح الاقفال ضروريا”.