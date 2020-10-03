لبنان | صعوداً نحو 9000 ليرة.. دولار السوق السوداء يؤكد توقعات الانهيار

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 3 دقائق

ما بدأه الدولار مطلع الأسبوع استمر حتى اليوم، فالتحليق في سعر الصرف في السوق السوداء، الذي تلا اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة وتصدع المبادرة الفرنسية، استمر تصاعدياً، ليقترب من الـ9 آلاف ليرة من جديد، ويسجل 8600 ليرة للبيع و8700 ليرة للشراء.

بدورها أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 3 و4/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

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تفاقم الأزمة الاقتصادية والجنون في غلاء الاسعار وتحليق الدولار، تزامن مع تقارير عن أن موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تنهار، وأن انخفاض ضخم شهدته هذه الموجودات (يسمّيها المصرف احتياطي) هذا العام، منه 2.2 مليار دولار سُجّلت حصراً بين 15 أيلول و30 أيلول الماضي.

وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للخسائر منذ بداية العام تُقدّر بـ11.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من الـ2020.

يتزامن ذلك مع تأكيد مصرف لبنان أنّه لم يعد يملك الدولارات الكافية لتمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح والمواد الغذائية، مما سيفتح أبواب جديدة في الأزمات المتتالية لناحية ارتفاع غير محدد السقف لأسعار المواد الغذائية والمحروقات والدواء.