لبنان | عون أبرق الى ترامب متمنياً له الشفاء العاجل

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 43 دقيقة

تمنّى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للرئيس الاميركي دونالد ترامب وقرينته الشفاء العاجل بعد إصابتهما بفيروس “كورونا”.

وأبرق الرئيس عون الى الرئيس ترامب بالآتي:

“بعد إطلاعي على نبأ إصابتكم وزوجتكم السيدة ميلانيا وبعض أفراد العائلة بفيروس كورونا، هذا الوباء الذي يستمر في الانتشار في مختلف أنحاء العالم، أدعو لكم، السيد الرئيس ولافراد أسرتكم الكريمة، بالشفاء العاجل، وبمعاودتكم مزاولة حياتكم الطبيعية في أسرع وقت ممكن، مع الامل في أن تنجح الجهود التي تبذلها كل دول العالم من أجل مكافحته وإيجاد علاج له، ينهي سيطرته على الحياة اليومية لسكان الكرة الأرضية جمعاء”.