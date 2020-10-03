لبنان | رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى نعوا القاضي سامر نبيه غانم

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نعى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى القاضي سامر نبيه غانم، الذي توفي في الثاني من تشرين الأول 2020.

والقاضي الراحل من مواليد زحلة في 11/4/1973. دخل سلك القضاء العام 2000، وأمضى فيه نيفاً وعشرين عاماً، شغل خلالها مراكز عدّة بدءاً من قاضٍ ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل، ثمّ قاضياً منفرداً في بيروت بالانتداب في العام 2004، ومكلّفاً أيضاً النظر في قسمٍ من دعاوى التنفيذ لدى دائرة التنفيذ في بيروت في العام 2005، ومنتدباً للتفتيش الإداري والمالي على الكتاب العدل في العام 2008.

بعدها شغل منصب محامٍ عام بالوكالة لدى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، وانتدب لتقديم استشارات قانونية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في العام 2009، ومن ثمّ عيّن رئيساً للجنة بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني في محافظة جبل لبنان، كما عيّن قاضياً ملحقاً بالمديرية العامة لوزارة العدل، ومنتدباً كمحامٍ عام لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان في العام 2010، المنصب الذي عاد وشغله بالأصالة منذ العام 2017.