لبنان | خلية الأزمة في القبيات: 87 حالة إيجابية حتى الساعة

القبيات
أعلنت خلية الازمة في القبيات أن النتائج الايجابية بلغت حتى الساعة 87، اذ أضيفت إليها 12 نتيجة إيجابية جديدة، وبهذا تكون قد صدرت كل نتائج الفحوص التي أجريت في مختبرات مستشفى هيكل، جامعة البلمند، Rodolphe Mérieux ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي.
وذكّرت البلدية المحجورين الذين أتت نتيجتهم إيجابية أو المخالطين بـ”ضرورة التزام الحجر الكامل تحت طائلة المسؤولية القانونية، بالتنسيق مع معها ومع القوى الأمنية، ودعت الى إلابلاغ عن أي خرق للحجر من قبل أي منهم على الخطين الساخنين”.
كما ذكرت أصحاب النتائج السلبية المقربين من المصاب، بإلزامية الحجر المنزلي لمدة سبعة أيام من تاريخ صدور النتائج.
ودعت الذين يشعرون بأعراض الى التواصل معها على الأرقام التالية 70/703392–71/743192.
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