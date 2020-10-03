لبنان | الدكتور الأبيض يحذر: يجب ألا يكون المرضى رهائن

آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2020 8:51 صباحًا
فراس الأبيض
اعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أنه “تم إبلاغ مستشفى الحريري من قبل الموزّعين بأنهم سيتوقّفون عن تسليم المستلزمات الطبية امتثالاً لقرار نقابتهم”.
واضاف ابيض في تغريدته انه “يمكن لهذا الأمر أن يكون له عواقب وخيمة. معظم المستشفيات، الممتلئة أصلاً، تعمل بمخزون منخفض. كوفيد 19 منتشر. يجب ألا يكون المرضى رهائن”.
يشار إلى أن نقابة مُستوردي المعدات والمُستلزمات الطبية كان قد قررت أن تمضي في قرارها القاضي بالتوقف عن تسليم بضائعها إلا للحالات الحرجة، بسبب ضآلة المخزون، على ما أعلنت رئيسة النقابة سلمى عاصي، أمس، في مؤتمر صحافي حذّرت فيه من إلغاء الدعم عن استيراد المستلزمات الطبية لأنّ «العالم رح تموت ببيوتها مش بالمُستشفيات».
العبارة الأخيرة سبق أن ردّدها رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة سليمان هارون على مرّ اليومين الماضيين بعدما أثار قرار زيادة سعر «الدولار الاستشفائي» استنفاراً عاماً في البلاد التي يهوي فيها نظامها الصحي.
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